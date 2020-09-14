Москва, , 09:54 — REGNUM Свыше 219 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 219 016 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 40,9 млн, из которых 279 тысяч были проведены за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что за минувшие сутки в столице России скончались более 10 пациентов с COVID-19.