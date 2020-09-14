Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Улицу Совхозную в Екатеринбурге временно закроют для движения сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Будет перекрыт участок улицы от Шефской до Тепличной. Ограничения продлятся с 8 октября до 9 ноября 2020 года.

На фрагменте дороги планируется реконструировать улично-дорожную сеть, а также построить участок трамвайной линии в Верхнюю Пышму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили запуск трамвая до Верхней Пышмы до 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отложили запуск трамвая до Верхней Пышмы