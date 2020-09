Новато, США, , 09:37 — REGNUM Компания Toys for Bob опубликовала новый трейлер игры Crash Bandicoot 4: It's About Time, посвящённый демоверсии проекта. Об этом 13 сентября сообщила «Игромания».

Поиграть в демоверсию можно будет уже 16 сентября 2020 года. Доступ к ней получат геймеры, оформившие предзаказ игры.

Напомним, релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time ожидается 2 октября 2020 года. Игра будет доступна на PS4 и Xbox One.

