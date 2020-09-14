Тамбов, , 09:33 — REGNUM В Тамбовской области за сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 сентября.

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«29 новых случаев сегодня. Из них: 7 мужчин, 21 женщина, 1 ребёнок (девочка 9 лет). Возраст взрослых от 29 до 68 лет. Прибывших из других регионов нет, 29 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе положительные результаты тестов за период пандемии подтвердились у 7124 человек, 6553 из них выздоровели, скончались 46 жителей региона. Лечение в стационарах продолжают 291 пациент, в том числе 227 пациентов с пневмонией.