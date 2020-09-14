Москва, , 09:33 — REGNUM Пресненский суд Москвы был необъективен к обвиняемому в деле по смертельному ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!», — сказал Пашаев в интервью «Собеседнику».

По его словам, друзья Ефремова приезжали домой к адвокату: «Сижу слушаю, как будто я в школе учусь, а они пришли рассказывать, что в адвокатуре мне делать».

Пашаев также подчеркнул, что, по словам Ефремова, он «не собирается выдавать друзей», несмотря на приговор.