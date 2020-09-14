Москва, 14 сентября 2020, 09:33 — REGNUM В Москве состоятся торги по продаже одноэтажного исторического здания на территории центра современного искусства «Винзавод», сообщается на портале мэра столицы.
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Площадь объекта культурного наследия, построенного в 1938 году, составляет более 160 кв. метров, высота потолков — от 2,3 до 3,9 метра. Стоимость здания оценивается в 16,4 млн рублей.
Главное условие торгов — сохранение сталинской постройки в первоначальном состоянии. Торги состоятся 22 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, Московский дом купца Дмитрия Виноградова ждёт реставрация.
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