Кызыл, , 09:33 — REGNUM В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число подтверждённых случаев достигло 7187.

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В Кызыле и Кызылском районе зарегистрировано 20 носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Дзун-Хемчикского, Пий-Хемского, Тоджинского, Чеди-Хольского и других районов.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 10 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 4. За весь период выздоровело 6692 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом или 93,1% от всех заболевших», — добавили в минздраве.

В стационарах Кызыла находится 63 тяжёлых пациента, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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