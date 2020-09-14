Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Автомобильный трафик в Екатеринбурге так и не смог вырасти до уровня 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании TomTom.

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Хотя в последнее время в город вернулись большие пробки, уровень трафика всё равно оказался меньше, нежели в 2019 году. Падение составило от 5% до 13%.

Спад дорожной активности в Екатеринбурге начался из-за пандемии COVID-19, а также в связи с действием ограничительных режимов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года в Свердловской области выросло число ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

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