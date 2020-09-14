Ставрополь, , 09:42 — REGNUM Учреждения дополнительного образования Ставрополья с середины сентября начнут работу в очном формате. При этом в связи с пандемией коронавируса будут скорректированы графики занятий и уменьшено число детей в группах, сообщила заместитель министра образования края Диана Рудьева.

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«Организации дополнительного образования обычно начинают учебный год с 15 сентября. Мы готовы принимать детей в очном режиме. <…> Мы скорректировали расписания, уменьшили наполняемость групп», — цитирует Рудьеву ТАСС.

По словам замминистра, для учреждений закуплены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, а специалисты обучены работе в новых условиях. При этом родители детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, могут написать заявление на перевод ребенка на дистанционный режим обучения.

Напомним, общеобразовательные школы Ставропольского края с 1 сентября также начали работу в очном режиме.