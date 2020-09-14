Москва, , 09:19 — REGNUM Смена названия Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ связано с цифровизацией государства и общества. Об этом журналистам заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Это больше акцент на то, что у нас цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация в последнем указе президента», — сказал Шадаев.

Он напомнил, что одной из пяти задач национального развития до 2030 года является цифровая трансформация. По мнению чиновника, слово «цифра» занимает в данном контексте доминирующие позиции.