Токио, , 09:14 — REGNUM В сети появилась новая японская реклама будущей игры Crash Bandicoot 4: It's About Time. Её опубликовали 13 сентября на официальном YouTube-канале франшизы.

Главные герои ролика, обычная японская семья, едят яблоки и встречает «настоящего» Крэша Бандикута. После этого все персонажи рекламы начинают танцевать в разных локациях Японии и радоваться скорому выходу игры.

Напомним, релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time состоится 2 октября 2020 года. Игра будет доступна на консолях PS4 и Xbox One.

