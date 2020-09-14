Москва, , 09:14 — REGNUM В Москве 14 сентября климатическая норма будет соответствовать климатической норме сентября. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Метеоусловия в столичном регионе будут определяться влиянием атмосферного фронта, из-за чего во второй половине дня небо постепенно нахмурится, и кое-где брызнут небольшие дожди», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, температурный фон «будет точь-в-точь соответствовать» типичным значениям сентября.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха прогреется до 16 градусов, в Подмосковье — до 17 градусов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.