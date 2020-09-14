Москва, , 09:23 — REGNUM До 80% ежедневно потребляемой соли приходится на так называемую «скрытую соль», которая содержится в готовых пищевых продуктах. Только 20% соли попадает в пищу при приготовлении или уже за столом, говорится в опубликованном 14 сентября сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что человеку нужно не более 5 г соли в день. Однако жители Европы и США в среднем потребляют по 10 г, а жители России — по 12 г соли в день. Большое количество соли в рационе повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, хронических болезней легких.

В мясе, рыбе, яйцах изначально есть соль, так, в мясных блюдах ее около 3−4 г. Соль есть в хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасах, чипсах и других продуктах.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не солить блюда во время готовки, в том числе не добавлять соль в воду для варки макарон, овощей или риса. Также стоит отказаться от бульонных кубиков, кетчупа, соевого соуса, французской горчицы, магазинного томатного сока.

Вместо солонки на столе рекомендовано оставить перечницу, а соль заменить пряными травами, специями, лимоном или соком лайма, чесноком или овощной солью.

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