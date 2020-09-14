Москва, , 09:08 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открыла горячую питания по вопросам питания в российских школах, сообщается на сайте ведомства.

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Родители школьников смогут узнать, как часто должны питаться дети, какой рацион питания должен быть, что делать, если питание в школе не отвечает требованиям т. д.

Позвонить по телефону 8−800−555−49−43 может любой желающий из всех регионов РФ. Звонок бесплатный. Горячая линия продлится до 5 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим питанием.

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