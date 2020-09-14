Ижевск, , 09:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 сентября с начала пандемии провели 320 979 исследований для подтверждения заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3174 теста на коронавирус. Днем ранее было проведено 3586 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в Удмуртии составило 78 человек.

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