Самара, , 09:06 — REGNUM Семь новых арт-объектов появились в Самаре. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба правительство Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, муралы на фасадах домов в исторической части Самары и на Маяковском спуске набережной появились благодаря арт-проекту Samara ground 2020. Они создавались на протяжении двух недель мастерами уличного искусства.

Отмечается, что фасады для муралов, которые были выполнены в различных техниках, выбирались исходя из близости к объектам культурного наследия и присутствия в этих местах молодежи.

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