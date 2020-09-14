Саратов, , 09:07 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 14 сентября коронавирус подтвержден у 13 788 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 110 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8925 человек, за сутки — 28 пациентов. С начала наблюдения скончались 85 жителей области, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых инфицированных — 31 человек из числа контактных, в 78 случаях — заражение из неустановленных источников, один заболевший — завозной случай. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 31 человек, 14 несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 402,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по состоянию на 13 сентября коронавирус подтвердили у 13 678 человек. Выздоровели с начала пандемии 8897 человек, скончались 85 саратовцев.

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