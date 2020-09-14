Ижевск, , 09:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 сентября ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Скончались 47-летний мужчина и 49-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 78 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на утро 14 сентября выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по числу заражений, выявленных за сутки, с начала пандемии. Всего в республике подтвержден 3961 случай заражения SARS-CoV-2. В настоящее время борются с инфекцией 990 жителей республики.

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