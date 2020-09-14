Москва, , 08:54 — REGNUM В Можайском районе Москвы появится современный гериатрический центр. Он будет создан по концессионному соглашению, сообщается на портале мэра столицы.

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Такой проект в формате концессии в столице и Центральном ФО реализуется впервые. Четырехэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. метров реконструируют и оборудуют не менее 100 мест для проживания и реабилитации пожилых людей.

В создадут более 120 рабочих мест. Объем инвестиций составит около 500 млн рублей. Планируется, что гериатрический центр откроется до 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, гериатрический центр и шесть гериатрических кабинетов открыли в 2019 году в Дагестане

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