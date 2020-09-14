Ижевск, , 08:54 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 сентября выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по числу заражений, выявленных за сутки, с начала пандемии. Всего в республике подтвержден 3961 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 14 человек, с момента начала наблюдения 2971 житель республики выздоровел. В настоящее время борются с инфекцией 990 человек. 78 жителей региона скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекордный показатель заражений за сутки был зафиксирован 10 сентября, когда выявили 64 новых носителя коронавируса.

С 11 сентября в регионе вновь начал действовать обязательный масочный режим.