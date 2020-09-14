Уфа, , 08:57 — REGNUM IX литературный фестиваль «Цветаевский костёр» пройдет в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, фестиваль пройдет 19 сентября в с. Усень-Ивановское Белебеевского района.

Отмечается, что в 12:00 часов состоится возложение цветов к памятнику Марине Цветаевой. После этого, около Девичьего ключа будет посажена рябина. А в 13:00 часов будет зажжен «Цветаевский костер». Все желающие смогут прочитать стихи, воспользовавшись «свободном микрофоном».

Сообщается, что летом 1911 года в селе Усень-Ивановское Марина Цветаева отдыхала с будущим мужем Сергеем Эфроном. Цветаевский костер начали разводить здесь с 2012 года. У фестиваля есть свою традиции. Так, каждый год участники получают угольки c костра прошлого года, каждый чтец подбрасывает в костер полено, все пьют чай с яблочными пирогами, а также готовят картошку в мундире.

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