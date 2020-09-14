Женева, Швейцария, , 08:38 — REGNUM В мире за прошедшие сутки выявлено почти 308 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 307 930 случаев. Это рекордное значение с начала пандемии коронавируса. До этого максимальный уровень заболеваемости был зафиксирован 6 сентября. Тогда тесты на COVID-19 дали положительные результаты у почти 307 тыс. человек.

Всего, по данным организации, за весь период пандемии в мире выявлено 28 637 952 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. При этом число летальных случаев превысило 917,4 тысячи.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Индии (свыше 94,3 тысячи), США (более 45,5 тысячи) и Бразилии (более 43,7 тысячи). В Юго-Восточной Азии зарегистрировано почти 5,4 миллиона случаев инфицирования COVID-19. На третьем месте находится Европа — около 4,8 миллиона заболевших.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения заявили, что странам потребуется примерно два года, чтобы взять под контроль заболеваемость COVID-19, вызванную новым коронавирусом.

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По данным организации на 11 сентября, в мире общее число выявленных инфицированных коронавирусом людей достигло 27 973 127 человек. За сутки прирост составил почти 235 тыс. новых случаев.