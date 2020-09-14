Кампала, , 08:48 — REGNUM Проект по добыче нефти в Восточной Африке угрожает 12 000 семьям и хрупким экосистемам. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на предупреждения международных правозащитных организаций.

По информации журналистов издания, проект сосредоточен на нефтяных месторождениях в Уганде и возглавляется французской нефтяной компанией Total, а работы по его реализации планируется начать к концу года.

Авторы доклада Международной федерации по правам человека (FIDH), основанного на исследованиях с участием Oxfam, утверждают, что «риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией нефти в Восточной Африке, огромны».

В Total, которая будет работать с китайской нефтяной компанией CNOOC, британской группой Tullow Oil и правительствами Танзании и Уганды, отвергли некоторые «обвинения» правозащитников, но заявили, что будут продолжать работать с неправительственными организациями и местными общинами для решения их вопросов.

Доклад «Нефть в Восточной Африке: сообщества, подверженные риску», опубликованный FIDH, представляет собой резюме исследований воздействия проекта на местные сообщества, которые были проведены в течение двух лет в Уганде и Танзании.

Проект состоит в том, чтобы эксплуатировать угандийские нефтяные ресурсы, обнаруженные в 2006 году близ озера Альберт, и перекачивать их на побережье по трубопроводу протяженностью 1440 километров (900 миль) через Танзанию.

Официальный представитель Oxfam Кэролайн Бродер сказала на онлайн-пресс-конференции, что проект затронет «более 12 000 семей», добавив, что общины не знают, что им, возможно, придется переехать.

«После почти двух десятилетий разведки нефти многие общины опасаются, что худшее еще впереди», — заявил Рашид Бунья из фонда Инициативы по правам человека (FHRI).

«Несмотря на обещания о рабочих местах и лучшем будущем, общины обеспокоены потерянной землей, поврежденной окружающей средой и пустыми обещаниями «нефтяных денег», — добавила советник Oxfam Кэролайн Бродер.

Ущерб традиционному образу жизни и социальные потрясения, которые часто затрагивают женщин больше всего, являются другими потенциальными рисками проекта, отмечается в докладе.

«Компании наносят серьезный социальный ущерб — особенно затрагивая женщин, поскольку они захватывают землю, чтобы освободить место для нефти, часто без надлежащих консультаций», — сказала исследователь FIDH Мария Изабель Кубидес.

Кроме того, проект затронет хрупкие экосистемы, говорится в докладе. В Уганде бурение предполагается в нескольких природных заповедниках, один из которых простирается до водопада Мерчисон, крупнейшего национального парка страны.