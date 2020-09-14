Сухум, , 08:41 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 13 сентября. Данные об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 150 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 16 из них, — сообщили в штабе. — Выписано с выздоровлением два человека, один переведен на лечение за пределы Абхазии».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся 64 пациента. У 61 из низ подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 11 человек. В общей сложности в Абхазии выявили 656 носителей коронавируса, из которых 186 победили инфекцию. За время пандемии скончались шесть человек с COVID-19.

Напомним, минздрав Абхазии имеет договоренности с руководством Краснодарского края о переводе российских граждан, у которых выявили коронавирус, в больницу в Сочи.

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