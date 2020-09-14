Москва, , 08:32 — REGNUM СМС-сообщения с незнакомых номеров могут представлять опасность, предупреждает специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Так, уточнила она, перед тем, как открыть СМС, необходимо проверять имя отправителя, которое отображается в push-окне. Не стоит читать сообщения, которые пришли с незнакомых номеров. Также никогда не стоит переходить по ссылке из СМС о якобы неполученном MMS.

Кроме того, уточнила Боровикова, обезличенные эмоционально окрашенные СМС или сообщения об акциях и выигрышах являются типичными признаками мошенничества. Содержащиеся в таких СМС вирусы могут оставить человека без средств на карте, сказала она «Прайму».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк России зафиксировал рост предложений финансовых услуг в интернете с признаками «двойного мошенничества».

Речь идёт о финансовых операциях, в которых гражданам, ранее пострадавшим от мошенничества, предлагают вернуть их деньги. Однако вместо обещанного злоумышленники вновь получают средства пострадавших.

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