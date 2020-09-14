Новосибирск, , 08:25 — REGNUM В Новосибирской области пенсию получают около 835 тысяч человек различных возрастов. 91% из них являются получателями страховых пенсий. Такие данные и привели в региональном отделении Пенсионного фонда России (ПФР).

«Помимо пенсий органы ПФР обеспечивают ещё 12 видов выплат. В общей сложности в текущем году на обеспечение всех выплат по линии Пенсионного фонда отделение ПФР по Новосибирской области уже направило 108 млрд рублей», — уточнили в отделении.

Отметим, что пенсионное законодательство предусматривает не только пенсии по старости, также устанавливаются страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.