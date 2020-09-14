Сеул, , 08:31 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, из больницы выписаны четыре представителя военно-воздушных сил.

Известно, что в общей сложности в вооруженных силах страны выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, из них из больницы выписаны 104 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 109 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 285.

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