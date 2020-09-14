Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Столица Бурятии Улан-Удэ получит 93 млн рублей от Фонда реформирования ЖКХ на реконструкцию аварийных сетей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, деньги направят на реконструкцию канализационного коллектора, построенного в 1969 году.

«По результатам проведенной камеральной проверки выявлено, что капитальный ремонт данного участка сетей водоотведения не проводился с начала эксплуатации, имеет износ 100%», — отметили в мэрии.

Общая стоимость проекта превышает 155,6 млн рублей, из которых средства Фонда составят 93 млн рублей. Оставшуюся часть составят средства участника проекта.

В ходе реконструкции планируется изменить диаметр напорного коллектора и проложить резервный ствол. Общая протяженность трассы канализационного коллектора после реконструкции составит 4635,5 метра.