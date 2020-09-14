Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Депутат парламента Грузии от фракции «Независимые депутаты» и исполнительный секретарь недавно созданной партии «Наша Грузия — Альянс солидарности» Гедеван Попхадзе заразился коронавирусом. Сообщение об этом 13 сентября распространила партийная пресс-служба.

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«Наша Грузия — Альянс солидарности» после консультации с Национальным центром контроля заболеваний подтверждает, что тест исполнительного секретаря партии Гедевана Попхадзе дал положительный результат», — говорится в заявлении партии.

Сообщается, что у Попхадзе поднялась температура, и его поместили в республиканскую больницу.

Стоит отметить, что ранее стало известно о выявлении коронавируса у другого члена фракции «Независимые депутаты» и соратника Похадзе по партии — Левана Гогичаишвили. Все лидеры «Нашей Грузии» перешли в режим самоизоляции.

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