Кемерово, , 08:15 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, 37 пациентов выздоровели. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 43, Ленинск-Кузнецкий — 12, Междуреченск — 11, Киселёвск — восемь, Прокопьевск — восемь, Таштагольский МР — шесть, Мыски — четыре, Осинники — три, Кемеровский МО — три, Мариинский МР — три, Белово — два, Березовский — два, Полысаево — два, Беловский МР — два, Тяжинский МО — два, Чебулинский МО — два, Топкинский МО — один, Яйский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время три пациента скончались: у жительницы Новокузнецка 1954 года, жителя Калтана 1954 года рождения и мужчины из Мысков 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Всего в регионе выявлено 7809 случаев заражения коронавирусом, 5699 человек выписаны, 70 скончались.