Пекин, , 08:09 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено 10 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа пациентов, достигло 2645 человек с начала эпидемии.

Из общего числа новых случаев, пять пришлись на Шанхай, еще по два — на провинции Фуцзянь и Юньнань, еще один — на провинцию Гуандун, говорится в ежедневном докладе комиссии.

Из общего числа «импортных» случаев, 2500 человек было выписано из больниц страны по выздоровлении, еще 145 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Один — в тяжелом состоянии. Смертей от опасной инфекции не зафиксировано.