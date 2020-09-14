Нур-Султан, , 08:05 — REGNUM Более двух млн доз российской вакцины от гриппа «Гриппол+» закупил Казахстан. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба минздрава Республики.

Массовая вакцинация населения страны от гриппа начнётся уже 15 сентября, кампания продлится два месяца, до 15 ноября. В числе первых прививку от гриппа сделал глава Министерства здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Всего будет привито не менее 10% населения республики. Глава минздрава отметил, что в этом году вакцинация граждан страны особенно важна, так как в условиях пандемии коронавируса может произойти наслоение заболеваний и будет очень сложно удержать стабилизацию ситуации по заболеваемости. По этой причине кампания по вакцинации населения стартовала на две недели раньше обычного.

Бесплатно прививку от гриппа смогут сделать дети, медработники, беременные женщины, лица старше 60 лет и ряд других категорий граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Казахстана закупить в России более двух млн доз вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

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