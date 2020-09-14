Махачкала, , 08:05 — REGNUM Накануне, 13 сентября, в свои семьи переданы 11 возвращенных из Сирии детей. Их забрали родственники, проживающие в Дагестане и Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние были вывезены из Сирии бортом Минобороны 3 сентября. Всего было возвращено на родину 15 детей в возрасте от двух до 17 лет, среди них были в том числе четверо раненых.

Дети, получившие осколочные травмы после обстрела, переданы медикам для лечения. После выздоровления они также будут отданы родственникам, проживающим в Чечне и Астрахани. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что эти дети находились в лагерях беженцев Аль-Холь и Рош.

Это вторая группа детей, волею судьбы оказавшихся в зоне вооруженного конфликта на территории Сирии, вывезенных за время пандемии коронавируса. Всего из Ирака и Сирии за все время было возвращено 182 российских детей.

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