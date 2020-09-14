Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Прожившие почти 50 лет вместе супруги скончались с разницей в четыре минуты в американском штате Северная Каролина. Об этом 14 сентября сообщает издание Daily Mail.

Муж и жена, 67-летний Джони Ли Пиплс и 65-летняя Кэти Дарлен заболели COVID-19 в начале августа и месяц пытались одолеть болезнь. Когда лечившие их медики поняли, что супругов уже не спасти, их поместили в одну палату, рядом друг с другом.

Прожившая вместе 48 лет муж и жена скончались с разницей в четыре минуты, держась за руки до самого конца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном числе выявленных в мире случаев заражения коронавирусом за 24 часа. По данным ВОЗ, за сутки подтверждено 307 930 случаев заражения SARS-Cov-2.

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