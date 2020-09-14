Горно-Алтайск, , 07:37 — REGNUM В Республике Алтай до 2 октября продлён режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято на заседании оперативного штаба.

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Кроме того, в регионе сохраняется обязательный масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. По словам главы республики Олега Хорохордина, основной прирост заболевших по-прежнему приходится на Кош-Агачский район.

«В Горно-Алтайске и других муниципалитетах прирост значительно ниже, что позволяет нам несколько смягчить введенные ранее ограничения», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на том же заседании был снят запрет на работу кинотеатров, бассейнов, музеев и детских лагерей, а также на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий. При этом кинозалы и бассейны могут работать с загрузкой залов не более 50%.

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