Владивосток, , 07:37 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 58 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Читайте также: Власти Камчатки объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

Менее 70 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявляются во второй раз за четыре прошедших дня.

На утро 14 сентября в Приморье лабораторно подтверждено 10 633 положительных теста на коронавирус. Выздоровели с начала пандемии 8976 пациентов, скончались — 109 человек.

Административные комиссии не снижают активности — проверено на соблюдение санитарных мер более 3,5 тыс. объектов. Режим повышенной готовности объявлен бессрочным до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке число пациентов, не справившихся с коронавирусом, за последние несколько дней резко увеличилось. Погибли 57 человек — на 10 сентября число умерших составляло 42 пациента.