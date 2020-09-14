Богота, , 06:51 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 7355 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 716 319. Также за минувшие 24 часа в Колумбии скончались еще 190 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 на колумбийской территории достигло 22 924 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Колумбия входит в пятерку наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции стран Латинской Америки. Всего в этом регионе было выявлено более 8 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.