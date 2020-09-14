Стокгольм, , 06:46 — REGNUM Продажу яиц лицам младше 18-ти лет запретило руководство крупного супермаркета в Швеции. Об этом 14 сентября сообщает радиостанция SR P4.

В шведском городе Линдом, расположенном к югу от Гётеборга, на полке с яйцами в местном супермаркете висит объявление о решении продавать яйца только лицам старше 18-ти лет. Поясняется, что запрет связан с заботой об окружающей среде.

Решение о введении запрета на продажу яиц несовершеннолетним было введено руководством магазина из-за участившихся случаев применения детьми яиц совсем не для еды, а для других целей. В частности, сбившиеся в банды подростки постоянно забрасывали яйцами проезжавшие автобусы и автомобили, а также здания. Тереза Хугнерт, координатор Управления культуры и досуга, поддержала решение руководства магазина. Хугнерт пояснила, что таким образом администрация супермаркета пытается донести до общественности и родителей, что закидывание яйцами зданий и автобусов может иметь серьёзные последствия.