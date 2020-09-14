Пекин, , 06:36 — REGNUM В Шанхае выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19 и ни одного локального, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Все пять случаев пришлись на граждан Китая, которые проживали и работали за рубежом. Они прибыли в Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае на прошлой неделе из Сенегала, Гвинеи, Филиппин и США.

Первые симптомы болезни начали проявляться у них во время нахождения на карантине в Шанхае. Позднее у них был диагностирована болезнь. Все пятеро были госпитализированы.

Всего 119 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были помещены под карантин. Общее число «импортных» случаев COVID-19 достигло 605, в то время как число локальных случаев достигло 342 с начала эпидемии.