Нейпьидо, , 06:30 — REGNUM В Мьянме скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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По данным ведомства, скончались двое пожилых мужчин и две пожилых женщины. У них недавно был диагностирован COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 24.

Также за 13 сентября в Мьянме выявили еще 83 случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране превысило 3 тыс. и достигло 3015. Уже выздоровели 699 пациентов, их выписали из медучреждений.