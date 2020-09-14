Абакан, , 06:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 32 человек, за весь период — у 3806. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в правительстве республики.

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Выздоровели восемь человек. Общее количество выздоровевших — 3274.

Получают лечение 486 пациентов, в том числе двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за всё время скончались 46 пациентов с коронавирусом.

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