Улан-Удэ, , 06:08 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за весь период эпидемии в республике подтверждено 5937 случаев, из которых 3438 зарегистрированы в Улан-Удэ.

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«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4939 человек, умерло 60 человек. Проходят лечение в стационарах республики 438 больных. На амбулаторном лечении находятся 500 пациентов», — добавили в штабе.

В реанимации остаются 17 тяжёлых больных, из них десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 51,6%, из 900 коек свободно 436.

Напомним, за минувшие сутки в республике зарегистрирован 60-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, в улан-удэнском стационаре скончался 67-летний мужчина. У пациента развилась двусторонняя пневмония. Кроме того, у него имелся ряд сопутствующих заболеваний.

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