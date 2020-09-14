Благовещенск, , 06:07 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии коронавирус лабораторно подтвердился у 3789 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольший суточный прирост выявленных носителей коронавируса зафиксирован в Благовещенске — +21, по два новых слуя в Зее и Ивановском районе, по одному — в сёлах Войково и Джалинда, пгт. Серышево.

Полностью излечились 2 463 пациента. Умерли 48 человек, 67% из них в возрасте старше 65 лет.

Наибольшее число носителей коронавируса болеют пневмонией — 50,9%, 42,4% — ОРВИ, оставшиеся 6,7% переносят заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 255 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Как показывает практика, в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в крае лабораторно коронавирус подтвердился у 4 099 человек.