Петропавловск-Камчатский, , 05:53 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в крае лабораторно коронавирус подтвердился у 4 099 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Полностью излечились на Камчатке 3218 пациентов с коронавирусом. 131 носитель SARS-CoV-2 продолжают проходить лечение в стационарах. 66 пациентов болеют пневмонией.

За весь период пандемии в крае провели почти 124 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Число пациентов, не справившихся с болезнью, за последние несколько дней резко увеличилось. Погибли 57 носителей коронавируса. Ещё на 10 сентября число умерших составляло 42 человека.

«Это статистика, мы сегодня, к сожалению, на нее не влияем. Сегодня эта информация собирается по линии Минздрава РФ по результатам вскрытия патологоанатомическими службами», — цитирует врио зампреда краевого правительства Романа Василевского ИА «Кам 24».

Как пояснила врио министра здравоохранения Камчатки Елена Сорокина, фактически роста смертности в регионе нет. В федеральный регистр попали данные о патологоанатомических вскрытиях, которые были проведены ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в столице России скончались более 10 пациентов с COVID-19.