Горно-Алтайск, , 05:52 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число зарегистрированных случаев достигло 2584.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

«Коронавирус подтвердился у восьми жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у пяти жителей Онгудайского района; у двух жителей Майминского района; у двух жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у одной жительницы Кош-Агачского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Чемальского района и у одного жителя Шебалинского района», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выздоровели четыре пациента. Всего с начала эпидемии выписаны из больниц с выздоровлением 2136 человек. Ранее в республике скончались 13 носителей коронавируса, из них 11 умерли непосредственно от COVID-19.

Добавим, что на минувшей неделе власти региона объявили об очередном смягчении противоэпидемических мер. Как сообщало ИА REGNUM, предложено возобновить работу кинотеатрам при условии соблюдения требований Роспотребнадзора и загрузки залов не более чем на 50%. Жители также смогут посещать музеи группами менее пяти человек, а также бассейны.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае возобновят работу кинотеатры, бассейны и музеи