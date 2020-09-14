Чжэнчжоу, Китай, , 05:49 — REGNUM В провинции Хэнань в центральной части Китая был выявлен один новый «импортный» случай COVID-19 и еще 38 «импортных» бессимптомных случаев заражения коронавирусом, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения Хэнани, всего 1273 локальных случая передачи опасной инфекции и четыре подтвержденных «импортных», то есть выявленных у прибывших в регион из-за рубежа случая COVID-19 было выявлено в регионе за все время эпидемии.

Три подтвержденных «импортных» пациента были выписаны из больницы, еще один продолжает получать медицинскую помощь в больнице региона. Всего в провинции подтверждено 52 бессимптомных случая.