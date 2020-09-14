Куньмин, Китай, , 05:45 — REGNUM Секция железной дороги Чэнду — Куньмин между станциями Нири и Сусюн была вновь открыта для движения поездов после ремонта, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Данный участок железной дороги, которая является ключевой транспортной артерией, связывающей провинции Сычуань и Юньнань на юго-западе Китая, была заблокирована после схода оползня, спровоцированного мощными ливнями, 30 августа текущего года.

Дорога вновь была открыта для движения в 11:52 по местному времени 13 сентября после ремонта и проверки безопасности. Местные власти направили более 1000 человек и использовали 80 единиц спасательного оборудования для расчистки грунта и грязи, которые обрушились на железнодорожные пути.

Для отвода воды были построены дополнительные дренажные сооружения, которые должны минимизировать риск повторения сложившейся ситуации в будущем.