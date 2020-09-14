Кемерово, , 05:35 — REGNUM Подключение к теплоснабжению социальных объектов идёт в большинстве муниципальных образований Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

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Полностью запущено тепло в 12 территориях: Березовском, Осинниках, Тайге, Юрге, Крапивинском, Прокопьевском, Топкинском, Тяжинском, Чебулинском, Юргинском муниципальных округах, Новокузнецком и Таштагольском районах.

Всего в регионе тепло подано в 8743 домов с центральным отоплением (39,5%), 469 школ (71%), 706 детсадов (76,1%), 237 больниц (64,4%).

В городе Кемерове запуск тепла в жилой сектор стартует 15 сентября. Запуск тепла в регионе продлится до конца второй декады сентября.

Как уточнили и в правительстве Кузбасса, на подготовку коммунальной инфраструктуры региона к отопительному сезону в 2020 году было направлено около 7,6 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей — из бюджета области, более 5,2 млрд рублей — средства предприятий ЖКХ, около 900 млн рублей — муниципальное финансирование.