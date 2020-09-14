Сеул, , 05:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что из них 98 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр добавляет, что в республике уже на протяжении 12 дней выявляют менее 200 случаев заражения коронавирусом нового типа. В связи с этим южнокорейские власти распорядились смягчить карантинные ограничения в Сеуле и прилегающим к нему районам.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее достигло 22 285. Также за минувшие сутки в республике скончались еще пять человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 363 пациента.