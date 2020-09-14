Иерусалим, , 04:47 — REGNUM Правительство Израиля намерено ввести трехнедельный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба израильского кабмина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Отмечается, что карантинные меры вступают в действие с 11 сентября. В частности, жителям Израиля запрещено отходить на 500 метров дальше собственного дома. В стране остаются закрытыми школы и торговые центры. Тем не менее супермаркеты продолжают работать.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Израиле зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 3590 человек. Всего в стране выявили более 140 тысяч инфицированных SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в Израиле стали более тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19